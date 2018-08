Halle. In Sachsen-Anhalt leben so viele Menschen allein wie nie zuvor. In fast 500 000 Haushalten wohnte 2017 nur eine Person, so das Statistische Landesamt am Freitag. Das entspricht einem Anteil von 43 Prozent. 2007 lebte jeder dritte Sachsen-Anhalter allein, 1991 war es jeder vierte. Den Statistikern zufolge wohnten überwiegend ältere Frauen allein. Bei den Männern sind hingegen vor allem 25- bis 34-Jährige in Singlehaushalten gemeldet. dpa/nd