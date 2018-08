Mit der Krimigroteske »München Mord« hat das ZDF am Samstagabend zur besten Sendezeit die höchste Einschaltquote erzielt. 3,55 Millionen Zuschauer (17,2 Prozent) sahen sich ab 20.15 Uhr die Wiederholung aus dem Jahr 2016 an. In der ARD waren 2,98 Millionen (14,5 Prozent) bei der Familienshow »Frag doch mal die Maus« dabei. dpa/nd