Der Leopard Club Award wird seit 2013 an Persönlichkeiten des Kinos verliehen, die sich »durch ihre Arbeiten in das kollektive Gedächtnis eingeprägt haben«. Zu den Preisträgern gehören die Hollywood-Stars Faye Dunaway, Mia Farrow und Adrien Brody. dpa/nd

Hollywood-Star Meg Ryan ist beim Filmfestival Locarno mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet worden. Sie nahm den Leopard Club Award am Freitagabend gerührt und mit sichtlichem Stolz entgegen. »Ich fühle mich außerordentlich geehrt«, sagte die 56-Jährige.

