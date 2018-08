Mit der Fertigstellung und dem Einzug der ersten Bewohner rechnet das Unternehmen ab 2021. Gebaut wird in mehreren Bauabschnitten, zusammen will das Unternehmen rund 320 Wohneinheiten schaffen. Der Bund und die Gemeinde Wustermark im Havelland, auf dessen Fläche sich das ehemalige Olympische Dorf befindet, unterstützen die Sanierung.

Der Zustand der Gebäude habe sich als noch schlechter erwiesen als erahnt. Erschwert werde die Umsetzung des Projekts auch durch zunehmend schärfere Anforderungen an den Brand- und Wärmeschutz und durch höhere Anforderungen an den Denkmalschutz.

