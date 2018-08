Was soll das sein

Nürnberg. Trotz guter Jobchancen schrumpfen Boomregionen, weil junge Leute in Großstädte ziehen. Bisher waren vor allem ländliche und strukturschwache Orte von Abwanderung betroffen, heißt es in einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Köln. Unter den zehn Städten und Kreisen, in denen die Diskrepanz zwischen schwacher Bevölkerungsentwicklung und positiver Beschäftigungsdynamik besonders groß ist, ist Würzburg auf dem ersten Platz. Dort nahm zwischen 2007 und 2015 die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung um 24,4 Prozent zu - die Bevölkerung sank aber um 7,6 Prozent. dpa/nd