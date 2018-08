Santiago de Chile. Als erstes Land in Lateinamerika hat Chile die Ausgabe von Plastiktüten im Einzelhandel verboten. Die großen Supermarktketten haben nun sechs Monate Zeit, um die neuen Vorschriften umzusetzen. Kleinere Geschäfte bekommen eine Frist von zwei Jahren. Wer danach noch Plastiktüten verteilt, kann mit Bußgeldern von bis zu umgerechnet etwa 350 Dollar bestraft werden. Die Chilenen verbrauchen jedes Jahr rund 3,4 Milliarden Plastikbeutel. dpa/nd

