Berlin. Die EEG-Umlage dürfte 2019 den Strompreis nicht nach oben treiben. Der Rechner der Denkfabrik Agora Energiewende liefert einen Wert von 6,78 Cent pro Kilowattstunde Strom. 2018 lag die Umlage zu Förderung erneuerbarer Energien, die Verbraucher mit der Stromrechnung bezahlen, bei 6,79 Cent. Da es in der Prognose Unsicherheiten gibt, geht Agora von einem Wert zwischen 6,7 und 6,9 Cent pro Kilowattstunde aus. Damit bleibt der hohe Anstieg aus, mit dem Experten noch 2017 gerechnet hatten. Die Umlage finanziert die Ökostromförderung für die Betreiber von Solar-, Windkraft-, Wasserkraft- oder Biogasanlagen. Für bestimmte Gewerbe gibt es Rabatte. dpa/nd

