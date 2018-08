Bundeskanzlerin Merkel sieht nach EU-Sondergipfel ein »großes Maß an Gemeinsamkeit«

Die jetzt aufgekommene Diskussion über eine Rückkehr zur Wehrpflicht erscheint daher ein wenig seltsam. Ein solcher Zwangsdienst solle den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken, sagt etwa Carsten Linnemann. Wie das geschehen soll, erschließt sich aber nicht. Die Forderung ist wohl eher dem Rechtsruck in der Gesellschaft geschuldet, und CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer versucht, ein Wahlkampfthema für die nächste Bundestagswahl aufzubauen.

Die Gründe für eine Abschaffung der Wehrpflicht vor sieben Jahren waren stichhaltig. Der Bundeswehr halfen die vielen Jugendlichen in Uniform nicht weiter. Es war eher ein symbolischer Dienst an der Waffe. Um ihre Aufgaben wahrzunehmen, braucht die Bundeswehr eine handlungsfähige Berufsarmee, da waren sich alle Wehrexperten einig.

