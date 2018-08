Berlin. Die Bundesregierung will getrennten Elternpaaren mehr Flexibilität bei der Kinderbetreuung und der Verteilung der Kosten ermöglichen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion hervor, die dem epd vorliegt. Aktuell werde eine Reform von dem Residenz- hin zu einem Wechselmodell diskutiert, nach dem die Kinder zwischen den Eltern wechseln statt überwiegend bei einem Elternteil leben. Eine Arbeitsgruppe im Justizministerium soll dazu bis zum Sommer des kommenden Jahres Vorschläge erarbeiten. epd/nd

