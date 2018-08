Nach einem Sturz vom Schwebebalken hat Pauline Schäfer bei den europäischen Titelkämpfen in Glasgow die erhoffte erste EM-Medaille verpasst. Die Weltmeisterin musste sich mit dem sechsten Platz zufrieden geben, der Sieg ging an Sanne Wewers aus den Niederlanden. Der Druck auf die Chemnitzerin war immens: Nach der Teampleite zu EM-Beginn sollte die 21-Jährige für die erste Medaille seit 31 Jahren sorgen. Stattdessen vergrößerte sie jedoch die Sturzbilanz der deutschen Turnerinnen auf insgesamt sieben.

Einen Tag nach Gold mit dem Bahnrad holt Lisa Brennauer bei der EM in Glasgow noch Bronze auf der Straße

Die deutschen Schwimmer feiern ihren überraschenden EM-Sieg in der gemischten Freistilstaffel und hoffen auf einen Aufwärtstrend

Bei seinem Debüt in der 2. Bundesliga verpasst der Aufsteiger den erhofften Auftaktsieg gegen St. Pauli

