Nach 78 Länderspielen, 31 Toren und fünf Teilnahmen an großen Turnieren ist Schluss für Mario Gomez. Am Sonntag verkündete der 33-jährige Stürmer seinen Rücktritt aus der DFB-Elf: »Meine Zeit in der Nationalmannschaft war sportlich nicht immer einfach, nicht immer erfolgreich und doch wunderschön«, teilte der Angreifer vom VfB Stuttgart auf Facebook mit. Es sei an der Zeit, den vielen jungen und hochtalentierten Jungs Platz zu machen, so Gomez, der von Fans häufig als Chancentod verhöhnt worden war. nd

