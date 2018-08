»Wir waren echt am Limit, aber das Resultat am Ende war gut«, kommentierte Schlagmann Hannes Ocik den bereits sechsten EM-Triumph des Männer-Achters in Folge. Zuvor hatten sich Ocik und seine Mannschaft im Finale der European Championships in Glasgow deutlich vor den Niederlanden und Rumänien durchgesetzt. Damit holte der Achter die einzige Medaille für die deutsche Flotte, die wegen der Vorbereitung auf die WM Anfang September im bulgarischen Plowdiw nur mit wenigen Booten und einer B-Mannschaft nach Schottland gereist war.