Düsseldorf. Der Flughafen Düsseldorf muss offenbar länger auf eine Genehmigung für den geplanten Ausbau warten als gedacht. Wann das Verfahren beendet sei, sei noch nicht absehbar, so die »Rheinische Post« unter Berufung auf ein Schreiben des NRW-Verkehrsministeriums an Flughafenchef Thomas Schnalke. Verkehrsstaatssekretär Hendrik Schulte habe einen konkreteren Hinweis gegeben: »Ähnliche Verfahren wie zum Beispiel in München oder Frankfurt haben bis zu fünf Jahre gedauert.« Das Ministerium habe immer wieder Unterlagen nachfordern müssen. Auch aktuell stünden noch Unterlagen aus. »Daraus ergibt sich ein Bearbeitungshorizont, der vermutlich ins Jahr 2022 reichen wird.« dpa/nd