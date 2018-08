Sachsen-Anhalt: LINKE will Hilfe für Migrationsschulen

Magdeburg. Der Lehrermangel in Sachsen-Anhalt wird nach Einschätzung der Bildungsgewerkschaft GEW trotz der laufenden Einstellungsoffensive anhalten. Es schieden immer noch mehr Lehrer wegen Krankheit, Rente oder Elternzeit aus als Pädagogen nachkämen, sagte GEW-Landeschefin Eva Gerth. Sie geht davon aus, dass es zum Start ins neue Schuljahr rund 100 Pädagogen weniger gibt als vor den Ferien. Das Bildungsministerium rechnet damit, dass zum wiederholten Male die Zahl der Schülerinnen und Schüler steigt. dpa/nd

