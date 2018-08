Karlsruhe. Nach Wochen fast ohne Regen bangen die Betreiber von Weihnachtsbaumplantagen um ihre Jungpflanzen. »Aus den ostdeutschen Bundesländern, aber auch aus Norddeutschland erreichen uns Meldungen, wonach die Neuanpflanzungen zu 100 Prozent vertrocknet sind«, sagte Martin Rometsch vom Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger. Davon dürften Millionen dieser drei- bis vierjährigen Bäumchen betroffen sein. Das habe zwar noch keine Auswirkungen auf die diesjährige Ernte, da die Nordmanntanne mindestens zehn Jahre gehegt und gepflegt wird, bevor sie geschlagen wird und als Weihnachtsbaum in den Verkauf gelangt. In acht bis zehn Jahren aber könnte es Engpässe beim Angebot geben. Die betroffenen Bauern müssten mit Verlusten von rund 10 000 Euro pro Hektar rechnen. dpa/nd Foto: dpa/Bodo Marks

Foto: Karlsruhe. Nach Wochen fast ohne Regen bangen die Betreiber von Weihnachtsbaumplantagen um ihre Jungpflanzen. »Aus den ostdeutschen Bundesländern, aber auch aus Norddeutschland erreichen uns Meldungen, wonach die Neuanpflanzungen zu 100 Prozent vertrocknet sind«, sagte Martin Rometsch vom Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger. Davon dürften Millionen dieser drei- bis vierjährigen Bäumchen betroffen sein. Das habe zwar noch keine Auswirkungen auf die diesjährige Ernte, da die Nordmanntanne mindestens zehn Jahre gehegt und gepflegt wird, bevor sie geschlagen wird und als Weihnachtsbaum in den Verkauf gelangt. In acht bis zehn Jahren aber könnte es Engpässe beim Angebot geben. Die betroffenen Bauern müssten mit Verlusten von rund 10 000 Euro pro Hektar rechnen. dpa/nd Foto: dpa/Bodo Marks

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!