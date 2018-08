Grüne in Halle kündigen Bündnis mit LINKE und SPD für die OB-Wahl 2019 auf - vorerst

Berlin. Zum Start ihrer Sammlungsbewegung hat Linkspartei-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht einem Bündnis mit SPD und Grünen eine Absage erteilt. Solange die SPD an der Agenda 2010 festhalte und die Grünen nichts wesentlich anders machen wollten als Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), sei Rot-Rot-Grün »kein attraktives Projekt«, sagte Wagenknecht der Funke Mediengruppe.

