Bad Ems. Rheinland-Pfälzer pendeln überdurchschnittlich häufig zur Arbeit in ein Nachbarland und verdienen dort im Schnitt auch mehr Geld. Insgesamt arbeiteten im Jahr 2016 gut 371 000 in Rheinland-Pfalz wohnende Menschen in anderen Bundesländern oder im Ausland, wie das Statistische Landesamt am Montag in Bad Ems mitteilte. Gleichzeitig pendelten etwa 207 000 Menschen zur Arbeit nach Rheinland-Pfalz, was ein Minus von etwa 164 000 bedeutet. Rheinland-Pfalz sei damit im Vergleich der Bundesländer das mit dem bundesweit mit Abstand höchsten sogenannten Auspendlerüberschuss. Aus den Statistiken lässt sich auch ablesen, dass häufig ein besserer Verdienst der Grund für das Pendeln sein dürfte. dpa/nd