Vorsicht, Trolle werden schnell garstig. Foto: imago/stock&people

Niedlich und ganz lieb ist Tinkerbell, die Fee aus der Disney-Welt. Die zarte Gestalt lässt Blumen blühen, bringt den Frühling ins Land, erfreut Kinder in Buch und Film mit ihren Geschichten. Doch unter ihren Verwandten in für uns nicht wahrnehmbaren Sphären gibt es nach Ansicht von Kennern jener Dimension auch Wesen, die gar nicht lieb sind, sondern in konzertierter Aktion mit Trollen und Zwergen gar Böses verursachen: Verkehrsunfälle auf der Bundesautobahn 2.

Das scheint zumindest die selbst ernannte »Elfenbeauftragte« Melanie Rüter zu vermuten. Und so hatte sie sich, wie erst jetzt bekannt wurde, am 19. Juni aufgemacht, um dem gefährlichen Einfluss der Unsichtbaren auf den Straßenverkehr Einhalt zu gebieten.

Ein Schmunzeln über solcherart Aktivitäten mag nicht so recht aufkommen angesichts des tragischen Geschehens auf der A2, die als Deutschlands gefährlichste Autobahn gilt. Fast täglich gibt es auf dieser Verbindung zwis...