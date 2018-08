Washington. US-Präsident Donald Trump hat erstmals zugegeben, dass es bei einem brisanten Treffen seines Sohnes mit der russischen Anwältin Natalia Weselnizkaja während des Wahlkampfs 2016 um die Beschaffung von Informationen über politische Gegner ging, wie er am Sonntag auf Twitter schrieb. Damit dürfte Hillary Clinton gemeint sein. Das Treffen sei aber »völlig legal« gewesen, so Trump, - und »es führte zu nichts«. Er selbst habe von der Zusammenkunft nichts gewusst. AFP/nd

Der Ökonom Alexander Busgalin kritisiert die Pläne für eine Rentenreform in Russland. Schon heute erreichen nur 64 Prozent der Männer die Rente. Wird das Eintrittsalter erhöht, werden es noch mehr nicht bis zur Pension schaffen

Kein Lebenszeichen seit Ankunft von 22-Jährigem in China

Uwe Hoering liefert erhellende Einsichten in Chinas Entwicklungsmodell der Neuen Seidenstraßen

