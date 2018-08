Riad. Die Kritik Kanadas an der Festnahme von Aktivistinnen in Saudi-Arabien hat eine diplomatische Krise zwischen beiden Ländern ausgelöst. Die Regierung in Riad sprach nach einem Tweet von Außenministerin Chrystia Freeland von einer eklatanten und unzulässigen Einmischung in innere Angelegenheiten, die gegen alle internationalen Normen verstoße. Sie erklärte den kanadischen Botschafter Dennis Horak am frühen Montagmorgen zur unerwünschten Person und verwies ihn des Landes. Zugleich rief sie ihren Botschafter in Kanada zu Konsultationen zurück. Zudem fror Riad das Handelsabkommen mit Kanada sowie alle neuen Investitionen dort ein. dpa/nd