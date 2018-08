Bangkok. Rund ein Jahr nach der Massenflucht der muslimischen Rohingya aus Myanmar nach Bangladesch hat Human Rights Watch mehr Schutz für die Betroffenen gefordert. Das »Kutupalong-Balukhali Expansion Camp« im Distrikt Cox’s Bazar sei inzwischen das größte Flüchtlingslager der Welt und extrem überfüllt, so die Menschenrechtsorganisation. Dort herrsche ein erhöhter Risiko übertragbarer Krankheiten und häuslicher Gewalt. Es komme zu Spannungen innerhalb der Gemeinschaft. Auch seien wegen des Monsuns derzeit 215 000 Rohingya durch Überschwemmungen und Erdrutsche gefährdet. epd/nd

Der Ökonom Alexander Busgalin kritisiert die Pläne für eine Rentenreform in Russland. Schon heute erreichen nur 64 Prozent der Männer die Rente. Wird das Eintrittsalter erhöht, werden es noch mehr nicht bis zur Pension schaffen

Kein Lebenszeichen seit Ankunft von 22-Jährigem in China

Uwe Hoering liefert erhellende Einsichten in Chinas Entwicklungsmodell der Neuen Seidenstraßen

