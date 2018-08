Hilfen gelangen weiter nur spärlich in das Land

Port-au-Prince. Der einstige Präsidentschaftskandidat Jean-Henry Céant soll neuer Regierungschef von Haiti werden. Präsident Jovenel Moïse erklärte am Sonntag (Ortszeit) nach Beratungen mit den Chefs beider Parlamentskammern, er habe sich für die Nominierung des 61-jährigen Notars entschieden. Der bisherige Regierungschef Jack Guy Lafontant ist vor drei Wochen nach gewaltsamen Protesten zurückgetreten. Auslöser war die Ankündigung drastischer Preiserhöhungen für Treibstoff. Mindestens vier Menschen wurden beiden Protesten getötet. Der Internationale Währungsfonds hatte die Preisanhebungen gefordert; sie wurden nun wieder zurückgenommen. Céant war 2016 Präsidentschaftskandidat seiner Renmen-Ayiti-Partei. Er benötigt jetzt noch die Zustimmung des Parlaments. AFP/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Der Ökonom Alexander Busgalin kritisiert die Pläne für eine Rentenreform in Russland. Schon heute erreichen nur 64 Prozent der Männer die Rente. Wird das Eintrittsalter erhöht, werden es noch mehr nicht bis zur Pension schaffen

Kein Lebenszeichen seit Ankunft von 22-Jährigem in China

Uwe Hoering liefert erhellende Einsichten in Chinas Entwicklungsmodell der Neuen Seidenstraßen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!