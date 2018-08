Was soll das sein

Brüssel. Die EU-Wettbewerbshüter lassen sich mehr Zeit für die Prüfung des geplanten Verkaufs des Geschäfts mit Flachwalzprodukten durch den Kupferkonzern Aurubis. Die Frist für eine Entscheidung laufe nun bis zum 3. Januar 2019, wie die EU-Kommission in Brüssel mitteilte. Erst in der vergangenen Woche hatten die Wettbewerbshüter eine vertiefte Prüfung der Veräußerung durch den Kupferkonzern an den Konkurrenten Wieland-Werke bekanntgegeben und dafür eine Frist bis zum 10. Dezember gesetzt. »Der geplante Zusammenschluss würde die beiden größten Anbieter von Kupferwalzprodukten zusammenführen«, hatte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager gesagt. Es gebe ohnehin nicht übermäßig viel Wettbewerb. Die Übernahme werde daher genau untersucht, damit sie nicht zulasten der Kunden und Endverbraucher gehe. dpa/nd