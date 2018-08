Berlin. Die Preise von Produkten ändern sich im Onlinehandel öfter und schneller, als in Innenstadtgeschäften. Dies ist das Ergebnis einer am Montag veröffentlichten Studie des Marktwächter-Teams der Verbraucherzentrale Brandenburg. Demnach änderten 15 von 16 Onlinehändlern regelmäßig die Preise für Teile ihres Sortiments. Die Verbraucherschützer hatten mehr als einen Monat lang die Preise von 1133 Produkten in 16 Onlineshops kontrolliert. Das Ergebnis: Bei mehr als einem Drittel der Produkte gab es Preisveränderungen, teilweise wechselten die Preise täglich. Zum Teil waren die Veränderungen erheblich. So schwankte der Preis einer Designerhose nach Angaben der Verbraucherschützer innerhalb weniger Tage mehrfach von 79,95 auf 199,95 Euro und zurück. dpa/nd