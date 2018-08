Der berühmte griechische Komponist Mikis Theodorakis wird nach einem Herzanfall in einem Krankenhaus behandelt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur ANA am Sonntag unter Berufung auf seine Ärzte berichtete, schwebte der 93-Jährige nicht in akuter Gefahr. Er sollte aber wegen seines Alters vorsichtshalber zunächst noch weiter in der Klinik bleiben.

Theodorakis schuf mit der Titelmelodie zu dem Film »Alexis Sorbas« (1964) das möglicherweise bekannteste Stück griechischer Musik überhaupt. Es wird bis heute weltweit gespielt. In seiner Heimat genießt er Heldenstatus, da er im Zweiten Weltkrieg im Widerstand gegen die deutsche Besatzung war und sich als Aktivist gegen die Militärjunta 1967 bis 1974 betätigte.

Bis heute ist der Musiker ein engagierter politischer Aktivist und nahm lange an Demonstrationen teil. 2012 wurde er bei Demonstrationen gegen die Sparpolitik von der Polizei mit Tränengas besprüht. AFP/nd