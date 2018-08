»Hair« in Rostock

Zum Abschluss seiner Intendanz an der Oper Stuttgart hat Jossi Wieler »Erbeben.Träume« von Hosokawa uraufgeführt

Das Musikfest der Internationalen Bachakademie Stuttgart steht in diesem Jahr unter der Überschrift »Krieg und Frieden«. Vom 25. August bis 9. September werde es rund 40 Veranstaltungen geben, teilte die Akademie am Montag mit. Anlass des Themenschwerpunkts seien das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren und der Beginn des Dreißigjährigen Krieges vor 400 Jahren, hieß es.

Polaroids von Wim Wenders im c/o Berlin

