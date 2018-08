Offenbach. Erst legt der Glutofen noch mal ’ne Schippe drauf, dann kommt hoffentlich die ersehnte Abkühlung, und dazwischen kracht es. »Ob die große Hitze damit endgültig vorbei ist, steht noch in den Sternen«, sagte Marcus Beyer von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes am Montag. Am Dienstag steigert sich die Hitze auf Werte zwischen 32 und 39 Grad. Am Mittwoch gilt das nur noch für den Osten. Während im Westen nur um 30 Grad zu erwarten sind, könnten im Rest des Landes erneut bis 39 Grad erreicht werden. Im Süden gibt es schon am Dienstag erste Schauer, bevorzugt über dem Bergland. Am Mittwoch und Donnerstag sind immer größere Gebiete davon betroffen. »Dann besteht Unwettergefahr, vor allem durch Starkregen«, warnte der Meteorologe. »Ab Freitag setzen sich im ganzen Land kühlere Luftmassen durch«, so Beyer. »Unsommerlich« werde es damit nicht. Aber die Spitzenwerte liegen dann immerhin unterhalb der 30-Grad-Marke. dpa/nd