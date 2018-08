»Lucky«, am 7. August um 21 Uhr im Freiluftkino Friedrichshain. Karten unter: freiluftkino-berlin.de

Es war die letzte Rolle des brillanten Charakterdarstellers Harry Dean Stanton vor seinem Tod im September 2017. Ob er etwas geahnt hat und der Dreh mit Regisseur John Carrol Lynch ihm geholfen hat, mit der Sterblichkeit jenseits der Kamera umzugehen? Vielleicht hilft es, den Film selbst zu sehen, um die Frage zu beantworten. nd Foto: Alamode Film

Aufstehen, rauchen, ein bisschen Yoga, dabei rauchen und auch hinterher. Nachmittags die Gameshows im Fernsehen, abends ein paar Gläser in der Lieblingsbar. Lucky genießt sein Leben, trotz der 90 Jahre auf dem Buckel. Den Ruhestand hat sich der US-Navy-Veteran redlich verdient.

