Poetry-Slam und dergleichen kennt man ja, aber haben Sie schon einmal von einem Science-Slam gehört?

Hier treffen konkurrenzfähige Nachwuchswissenschaftler*innen aufeinander und präsentieren ihre aktuellen Forschungsthemen vor einem Publikum, in dem auch Laien gerne gesehen sind. Meist ist das interessant, manchmal auch unterhaltsam dargeboten und muss dem literarischen Vetter Poetry-Slam in nichts nachstehen.

Über die Gewinner*innen entscheidet am Ende das Publikum. Bewertet werden neben dem wissenschaftlichen Inhalt auch die Verständlichkeit und der Unterhaltungswert.

Aufgrund der neuartigen Kombination von wissenschaftlichem Fachvortrag, sportivem Wettbewerbscharakter und zeitgenössischen Unterhaltungselementen handelt es sich beim Science-Slam um ein sogenanntes Hybrides Event, bei dem verschiedene Veranstaltungstypen zu einem neuen Konzept verschmelzen.

Genau so eine Veranstaltung soll jeweils diese und nächste Woche, jeweils am Mittwoch, im Zeiss-Großplanetarium in Prenzlauer Berg stattfinden. Eine gute Möglichkeit, die oft als dröge und langweilig verstandene »Wissenschaft« unter die interessierte Berliner Bevölkerung zu bringen. nd

»Science Slam im Planetarium«, 8. und 12. August, jeweils 20 Uhr im Zeiss-Großplanetarium, Prenzlauer Allee 80, Prenzlauer Berg. Weitere Infos unter: planetarium-berlin.de