Amberg. Der bayerische Autozulieferer Grammer hat im ersten Halbjahr sehr gut verdient. Umsatz und Gewinn legten kräftig zu, wie Grammer am Dienstag in Amberg mitteilte. Für das Gesamtjahr erwartet Grammer ein Umsatzwachstum auf 1,85 Milliarden Euro und eine höhere Gewinnmarge. Der chinesische Autozulieferer Jifeng ist mit seinem Übernahmeangebot für Grammer inzwischen fast am Ziel. Jifeng komme mit den eingereichten und den eigenen Grammer-Aktien jetzt auf 46 Prozent, sagte Vorstandschef Hartmut Müller. Für den Abschluss der Übernahme stehen nur noch die Genehmigungen der Kartellämter in China und der Türkei aus. dpa/nd