Leipzig. Unmittelbar vor Beginn des neuen Schuljahres hat der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) die Fahrpläne im Busverkehr geändert. Wie das Unternehmen mitteilte, treten Änderungen im Burgenlandkreis und im Saalekreis (beide Sachsen-Anhalt) am Donnerstag, in den sächsischen Kreisen Leipzig und Nordsachsen am Montag in Kraft. Die Angebote würden vor allem die Bedürfnisse des Schülerverkehrs berücksichtigen. dpa/nd