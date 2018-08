Bagdad. Die Vereinten Nationen haben die Neuauszählung der Stimmzettel der Parlamentswahl vom 12. Mai in Irak als »glaubwürdig« gelobt. Die Auszählung sei auf eine »professionelle und transparente« Art erfolgt, erklärte am Montag die UN-Gesandte für Irak, Alice Walpole. Die UNO hatte die Neuauszählung beobachtet.

