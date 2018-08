Riad. Die diplomatische Krise zwischen Kanada und Saudi-Arabien und Kanada spitzt sich zu: Die staatliche saudi-arabische Fluglinie Saudia Airlines kündigte am Montagabend an, alle Flüge von und nach Toronto zu stoppen. Zuvor hatte Riad bereits erklärt, den kanadischen Botschafter auszuweisen, seinen eigenen Botschafter aus Kanada zurückzurufen sowie die Geschäftsbeziehungen und akademischen Programme zwischen beiden Ländern einzufrieren.

Hintergrund ist Kritik aus Kanada an einer neuen Welle von Festnahmen von Frauen- und Menschenrechtlern in Saudi-Arabien. Riad sprach von »Einmischung in innere Angelegenheiten«. Die kanadische Außenministerin Chrystia Freeland bekräftigte am Montag, Kanada werde auch künftig für die Menschenrechte weltweit eintreten. AFP/nd