Magdeburg. Die Ministerien und Landesbehörden in Sachsen-Anhalt nutzen momentan acht Elektroautos. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Fraktion im Magdeburger Landtag hervor, über die sie am Dienstag informierte. Zu wenig E-Autos, wie die Fraktionsvorsitzende Cornelia Lüddemann rügte: »Die Landesregierung fordert die Kommunen, Landkreise, Unternehmen und Einrichtungen auf, im Bereich Elektromobilität aufzurüsten, tut selber aber sehr wenig dafür.« Wer Erwartungen an andere habe, müsse selber als gutes Beispiel vorangehen. dpa/nd