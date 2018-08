Managua. Der Generalsekretär der Organisation Amerikanischer Staaten hat sich angesichts der Flucht von Menschenrechtlern aus Nicaragua nach Costa Rica besorgt geäußert. Der nicaraguanische Staat müsse die Rechte seiner Bürger schützen, schrieb Luis Almagro (Uruguay) am Montag auf Twitter. Er bedauere die Schließung des Büros der nicaraguanischen Menschenrechtsorganisation. Ihr Leiter, Álvaro Leiva, hatte sich am Sonntag ins Exil in das Nachbarland Costa Rica begeben, nachdem es zu Drohungen gegen ihn gekommen war. Auch Angestellte des Büros haben das Land verlassen. dpa/nd