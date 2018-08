8. Kassen füllen: Nach dem dauerverregneten 2017 sind die Freibäder dieses Jahr endlich gut ausgelastet (wenn vielleicht auch überlastet), und die Bäderbetriebe nehmen hoffentlich genug Geld ein, um dann im Winter mehr Personal in den Hallenbädern zu beschäftigen.

6. Sommerloch: Die Parlamentssitzungen pausieren, wer kann, ist in die Ferien geflohen. Die Temperaturen geben allerdings genügend Nachrichtenstoff, um das Sommerloch zu füllen.

5. Konversationshilfe: Die Hitze ist immer ein gutes Einstiegsthema in ein Gespräch.

4. Entgiften: Was auch immer man vom Fasten hält - durch das viele Trinken wird der Körper automatisch gut durchgespült. Ist bestimmt gesund.

3. Abnehmen: Der Appetit auf Schokolade tendiert gegen null, deftige Mahlzeiten fallen weg. Und dann noch der ganze Schweiß, der aus den Poren strömt. Am Ende dieses Sommers werden wir alle ein paar Kilo weniger auf die Waage bringen.

2. Geld sparen II: Zum Duschen wird nur noch der Kaltwasserhahn aufgedreht - aus dem sowieso eher lauwarmes Wasser kommt. Die Strom- und Gasabrechnung wird für 2018 viel geringer ausfallen als in den Vorjahren.

