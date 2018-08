Das Fest zum Abschluss der Ausstellung »Abfallprodukte der Liebe. Eine Ausstellung mit Werken von Elfi Mikesch, Rosa von Praunheim und Werner Schroeter« beginnt um 16 Uhr mit Liedern und Couplets aus den 1920er Jahren, gesungen von Schauspielerin und Sängerin Sigrid Grajek. Insbesondere Claire Waldoff hat es ihr angetan. Neben Sigrid Grajek haben Elfi Mikesch und Rosa von Praunheim das Duo Mona Mur (Vocal) & Gerhard A. Schiewe (Akkordeon) eingeladen, das bereits zur Eröffnung zu Gast war. nd

Jung, schön und experimentierfreudig brachen Elfi Mikesch, Rosa von Praunheim und Werner Schroeter (1945 - 2010) in den 1960er Jahren in der Westberliner Kunstszene auf, das Filmemachen neu zu erfinden. Ihre Geschichte einer lebenslangen Künstlerfreundschaft erzählt von Leidenschaft und Expressivität, Pathos und Poesie, Sehnsucht und tragischem Weltgefühl, Punk und politischem Aktivismus, vor allem im Kontext der Homosexuellenbewegung. Zu entdecken gibt es über das filmische Werk hinaus, wie breit gefächert ihr künstlerisches Schaffen war und ist.

