Dresden. Sachsens Gesundheitswesen braucht nach Ansicht der Linkspartei dringend eine Therapie. Mit Blick auf den Entwurf zum Doppelhaushalt 2019/2020 legte die Landtagsfraktion am Mittwoch einen Forderungskatalog vor. Gesundheitspolitik dürfe nicht erst handeln, wenn Menschen krank seien, sagte die Abgeordnete Susanne Schaper, Fraktionssprecherin für Gesundheits- und Sozialpolitik. Der kaputtgesparte öffentliche Gesundheitsdienst müsse neu aufgebaut und besser ins Versorgungssystem integriert werden. Er solle Krankheiten verhindern, die Gesundheit der Gesellschaft fördern und die Lebenserwartung erhöhen. Schaper zufolge sind manche Kommunen nicht mehr in der Lage, Pflichtaufgaben wie Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern oder Schuleingangsuntersuchungen zu erledigen. Einen weiteren Schwerpunkt legt die LINKE auf die Stärkung der Altenpflege. Es sei falsch, wenn die CDU/SPD-Regierung Ausbildungszuschüsse für die Altenpflege kürzen wolle. Es gehe darum, Fachkräfte zu gewinnen. Dazu müsse das Land genügend Lehrplätze schaffen, das Schulgeld für private Ausbildungsstätten unbürokratisch erstatten, Arbeitsbedingungen verbessern und für höhere Einkommen sorgen. Nötig sei ein flächendeckender Tarifvertrag für die Branche. dpa/nd

