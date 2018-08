Stuttgart. 120 Meter lang und 2000 Tonnen schwer: die Tunnelvortriebsmaschine SUSE. Die stählerne Anlage mit einem Durchmesser von 10,80 Metern gräbt sich durch das Gestein und setzt dabei gleichzeitig Ringschalen ein, die den Rohbau abschließen. In Deutschland sind derzeit um die 40 Tunnelvortriebsmaschinen im Einsatz, berichtete kürzlich der Deutschlandfunk unter Berufung auf die Studiengesellschaft für unterirdische Verkehrsanlagen. Die gezeigte Maschine SUSE gräbt im Rahmen des umstrittenen Bahnprojekts Stuttgart 21. dpa/nd Foto: dpa/Christoph Schmidt

Foto: Stuttgart. 120 Meter lang und 2000 Tonnen schwer: die Tunnelvortriebsmaschine SUSE. Die stählerne Anlage mit einem Durchmesser von 10,80 Metern gräbt sich durch das Gestein und setzt dabei gleichzeitig Ringschalen ein, die den Rohbau abschließen. In Deutschland sind derzeit um die 40 Tunnelvortriebsmaschinen im Einsatz, berichtete kürzlich der Deutschlandfunk unter Berufung auf die Studiengesellschaft für unterirdische Verkehrsanlagen. Die gezeigte Maschine SUSE gräbt im Rahmen des umstrittenen Bahnprojekts Stuttgart 21. dpa/nd Foto: dpa/Christoph Schmidt

