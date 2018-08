Riad. Saudi-Arabien lässt die diplomatische Krise mit Kanada weiter eskalieren. Die medizinische Behandlung von saudischen Staatsbürgern in Kanada sei gestoppt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Spa am Mittwoch. Die Patienten würden von Krankenhäusern in anderen Ländern aufgenommen. Auslöser der Verwerfungen zwischen beiden Ländern war ein kritischer Tweet der kanadischen Außenministerin Chrystia Freeland zur Festnahme von Menschenrechtsaktivisten in Saudi-Arabien. Riad wies den kanadischen Botschafter aus. Der Handel wurde auf Eis gelegt. dpa/nd