New York. Gegen den früheren persönlichen Anwalt von US-Präsident Donald Trump wird laut einem Zeitungsbericht u.a wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ermittelt. Die Bundesanwälte untersuchten, ob Michael Cohen seine Einnahmen aus einem Taxi-Unternehmen in seinen Steuererklärungen zu niedrig beziffert habe, berichtete das »Wall Street Journal«. Beamte der Bundespolizei FBI hatten im April die Büro- und Privaträume Cohens durchsucht und dabei umfangreiches Material beschlagnahmt. In Medienberichten hieß es, die Ermittlungen bezögen sich auch auf das Schweigegeld, das Cohen kurz vor der Präsidentschaftswahl 2016 an den Pornostar Stormy Daniels gezahlt hatte, mit dem Trump angeblich ein Sexabenteuer gehabt haben soll. AFP/nd