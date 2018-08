Berlin. Ab 2021 soll der Anspruch auf einen Festzuschuss für Zahnersatz von 50 auf 60 Prozent erhöht werden. Diese Änderung ist laut einem Bericht der »Ärzte-Zeitung« im Referentenentwurf des Terminservice- und Versorgungsgesetzes enthalten. Verändert werden soll demnach auch das Bonussystem für gute Zahnpflege. Der Bonus liegt dann nicht mehr bei 20, sondern nur noch bei zehn Prozentpunkten, nach zehn Jahren kommen nur noch fünf statt bisher zehn Prozentpunkte zum Festzuschuss hinzu. nd

