München. BMW ruft in Europa fast 324 000 Autos wegen Brandgefahr zurück, davon mehr als 96 000 in Deutschland. Grund sei ein Fehler bei einem Abgasrückführungsmodul, das überprüft und eventuell ausgetauscht werden sollte, teilte das Unternehmen am Mittwoch in München mit. Laut Medienberichten war das Problem zuvor in Südkorea aufgetreten, wo rund 30 Fahrzeuge in Brand geraten waren. Betroffen sind BMW-Dieselmodelle der 3er, 4er, 5er, 6er und 7er-Reihe sowie die Serien X3 bis X6 mit 4-Zylinder-Dieselmotoren aus dem Produktionszeitraum April 2015 bis September 2016 sowie 6-Zylinder-Dieselmotoren aus dem Produktionszeitraum Juli 2012 bis Juni 2015. Betroffene Kunden sollen schnellstmöglich kontaktiert werden. AFP/nd