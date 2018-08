Bremerhaven. Die Zukunft des 2005 eröffneten Deutschen Auswandererhauses in Bremerhaven ist langfristig gesichert. Der private Betreiber und die Stadt verlängerten am Mittwoch einen Kooperationsvertrag, der zunächst bis 2020 gültig war und nun bis zum Jahr 2035 läuft. Deutschlands einziges Migrationsmuseum habe sich zu einem politischen Haus und einer Forschungsstätte mit einem hoch aktuellen Thema entwickelt, sagte Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD). Das Auswandererhaus mit seinen etwa 60 Beschäftigten ist bundesweit einzigartig: Besucher können für die Zeit des Rundgangs in die Identität eines Aus- und eines Einwanderers schlüpfen und sich über 300 Jahre europäischer Aus- und deutscher Einwanderungsgeschichte informieren. Seit Eröffnung vor 13 Jahren kamen fast 2,5 Millionen Besucher in die Einrichtung. epd/nd