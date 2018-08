Greifswald. Eine Strandbesucherin hat nahe Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) 14 tote Kormorane entdeckt. Die Naturschutzbehörde des Landkreises habe den Fund bestätigt und drei der Kadaver für Untersuchungen sichergestellt, sagte Kreissprecher Achim Froitzheim am Mittwoch. Die restlichen Tiere seien entsorgt worden. dpa/nd

