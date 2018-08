Tina Punzel und Lou Massenberg haben Gold im Mixed-Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett gewonnen. Die 23-jährige Dresdnerin und der 17 Jahre alte Berliner kamen am Mittwoch in Edinburgh auf 313,50 Punkte. Silber ging an das britische Duo, Bronze an die Ukraine. Für Massenberg ist es nach Silber im Teamwettbewerb mit Maria Kurjo bereits die zweite Medaille. Außerdem sprang das Synchronpaar Kurjo und Elena Wassen am Dienstag vom Turm zu Bronze, und Kurjo einen Tag danach im Einzelwettkampf erneut auf Rang drei.

Leonie Beck hat den deutschen Freiwasserschwimmern gleich zum EM-Auftakt am Mittwoch mit Silber die erste Medaille beschert. Am Dienstag hatte Sarah Köhler die deutschen Freistilschwimmerinnen über 4 x 200 Meter bereits zu Bronze geführt. Für Köhler war es die zweite Medaille an diesem Tag: Nur 70 Minuten zuvor hatte sie über 1500 Meter Freistil in deutscher Rekordzeit Silber geholt.

Die deutschen Golferinnen sind mit Licht und Schatten in die EM gestartet. Auf dem Kurs im schottischen Gleneagles gewannen Isi Gabsa und Leticia Ras-Anderica gegen Belgien das erste Vorrundenduell mit 5 und 3. Kurze Zeit danach verloren Olivia Cowan und Karolin Lampert allerdings gegen Frankreich mit 4 und 3. Agenturen/nd