Trumps »beunruhigende Behandlung von Frauen« sowie »andere Taten, die nicht den gemeinsamen Werten der Stadt West Hollywood, der Region, des Bundesstaates und des Landes genügen«, seien der Grund für die Entscheidung gewesen, erklärte der Gemeinderat. Das Gremium kann allerdings nicht selbst über die Entfernung des Sterns entscheiden. Das obliegt Hollywoods Handelskammer, an die der Gemeinderat die entsprechende Forderung richtete.

Der Stern von US-Präsident Donald Trump auf dem Walk of Fame in Hollywood könnte nach wiederholten Vandalismus-Attacken bald ganz verschwinden. Der Gemeinderat von West Hollywood beschloss einstimmig, dass der Stern entfernt werden soll. Begründet wurde der Beschluss mit Trumps diskriminierender Haltung gegenüber Frauen und Minderheiten. Der kleine Distrikt West Hollywood zählt eine große LGBT-Community (Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender) und ist für seine Liberalität bekannt.

