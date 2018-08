Eichwalde. Ein explodiertes Handy im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Eichwalde (Dahme-Spreewald) hat am Dienstag einen Löscheinsatz ausgelöst. Wie die Regionalleitstelle Lausitz am Mittwoch mitteilte, sei zum Zeitpunkt der Explosion niemand in dem Gebäude gewesen. Nachdem vom nahe gelegenen Rathaus ein Notruf wegen einer Stichflamme eingegangen war, hätten dort eintreffende Feuerwehrleute festgestellt, das der Akku des Gerätes explodiert war. Zu einem größeren Brand sei es nicht gekommen. Die Leitstelle vermutet, dass das Handy in der prallen Sonne gelegen habe und dadurch die Explosion ausgelöst wurde. dpa/nd