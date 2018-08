Lübbenau. Der Spreewald-Tourismus profitiert von der Witterung und der ausbleibenden Mückenplage. Im Frühjahr konnten sich kaum Mückenpopulationen in Tümpeln oder in Brackwassern bilden, weil es wenig Niederschlag gegeben habe, sagte am Mittwoch der Vorstandsvorsitzende der Kahnfährgenossenschaft Lübbe᠆nau (Oberspreewald-Lausitz), Steffen Franke. Dass Sommerhitze und fehlender Regen den Kahnfahrtbetrieb nicht beeinträchtigten, betätigte auch der stellvertretende Leiter des Spreehafens Burg (Spree-Neiße), Thomas Petsching. Es gebe keine Probleme mit den Wasserständen in den Fließen. Allerdings seien die Gästezahlen nachmittags etwas niedriger als sonst, sagte er. Dafür gebe es mehr Andrang in den Vormittags- und in den Abendstunden. dpa/nd