In seiner assoziativen Collagetechnik ähnelt der Dokumentarfilm einer Jazz-Improvisation von Miles Davis, von dem auch der Soundtrack stammt. nd Foto: © Smoking Dogs Films

John Akomfrahs leidenschaftliches filmisches Porträt des 2014 verstorbenen britischen Kulturtheoretikers Stuart Hall, »The Stuart Hall Project«, untersucht dessen Relevanz für die Schwarze Diaspora in Großbritannien genauso wie Halls bahnbrechende Ideen zur kulturellen Hegemonie. Die Geschichte des Wissenschaftlers und Aktivisten der Neuen Linken wird mithilfe von Interviewausschnitten und Fernsehaufzeichnungen von ihm selbst erzählt.

